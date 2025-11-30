Sucesos

Hombre fallece tras violento ataque con cuchillo en Liberia

La Policía detuvo a una pareja como sospechosa del asesinato

Por Silvia Coto

Un hombre murió la noche de este sábado en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste, tras ser víctima de un cuchillo, según confirmó la Cruz Roja.

La alerta ingresó a las 10:25 p.m., al sitio se desplazó una ambulancia para emergencia.

Al llegar, los socorristas encontraron al hombre con varias heridas en la zona del tórax. Pese a los esfuerzos por valorarlo rápidamente, los paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

Un hombre fue asesinado en Liberia. (Silvia Coto)

Dos personas fueron detenidas cerca del lugar del crimen por la Fuerza Pública, un hombre de apellido Chacón de 51 años y una mujer de apellido Gutiérrez de 73 años.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar las circunstancias.

El fallecido es un hombre entre 20 y 30 años según dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

