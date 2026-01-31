Hombre fue asesinado en ataque armado en Jicaral

Un hombre de unos 30 años, falleció la noche de este viernes tras un ataque armado ocurrido en Jicaral, Puntarenas

De acuerdo con información preliminar, los hechos se dieron en barrio La Cruz.

El hombre murió al recibir varios balazos en Jicaral

De acuerdo con información preliminar, el hombre se desplazaba por la calle que conduce hacia La Consentida, cuando habría sido interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Los testigos reportaron escuchar múltiples detonaciones.

El hombre fue declarado fallecido en la escena. Al sitio acudieron oficiales de la Fuerza Pública y personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes atendieron la emergencia.

La escena permanece bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.