Sucesos

Hombre fue asesinado en ataque armado en Jicaral

El hombre fue interceptado por dos hombres en moto

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de unos 30 años, falleció la noche de este viernes tras un ataque armado ocurrido en Jicaral, Puntarenas

De acuerdo con información preliminar, los hechos se dieron en barrio La Cruz.

carro OIJ morguera
El hombre murió al recibir varios balazos en Jicaral

De acuerdo con información preliminar, el hombre se desplazaba por la calle que conduce hacia La Consentida, cuando habría sido interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Los testigos reportaron escuchar múltiples detonaciones.

El hombre fue declarado fallecido en la escena. Al sitio acudieron oficiales de la Fuerza Pública y personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes atendieron la emergencia.

La escena permanece bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
motoasesinadojicaralpuntarenashombre asesinado jicaral
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.