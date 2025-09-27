Sucesos

Hombre fue asesinado en ataque armado en Puntarenas

Hombre murió al recibir varios balazos

Por Silvia Coto

Un violento homicidio ocurrió la noche de este viernes en Fray Casiano de Puntarenas, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos en la calle.

Según la Cruz Roja, al llegar, los paramédicos encontraron al hombre; sin embargo, ya había fallecido.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encuentran trabajando en el levantamiento del cuerpo. Se desconoce la identidad del fallecido

