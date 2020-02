“Nosotros habíamos hablado con la Fiscalía para que él se sometiera a un proceso abreviado, ya que la pena es baja pues va de unos meses a un año de cárcel y no iba a ir preso, pero se sentaría un antecedente. Lamentablemente, al no presentarse no se pudo realizar el proceso que se había pensado al inicio”, dijo la licenciada.