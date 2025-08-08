Sucesos

Hombre le quita el arma a policía municipal y le dispara en pleno centro de San José

Sospechoso le disparó a oficial con su arma de reglamento

Por Silvia Coto

Un violento hecho en el centro de San José dejó herido de bala a un oficial de la Policía Municipal luego de un forcejeo con un colombiano.

Un policía fue herido de bala en San José . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El hecho ocurrió en las cercanías del teatro Mélico Salazar.

De acuerdo con las versiones preliminares, durante la intervención, el oficial forcejeó con el extranjero, quien al parecer, estaba provocando un disturbio, en un determinado momento el arma del policía cayó al suelo.

El sospechoso aprovechó para tomarla y dispararle, impactándolo en una pierna.

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital del trauma, en condición estable.

El presunto agresor fue detenido en el lugar y será puesto a la orden del Ministerio Público.

En la zona hay gran cantidad de presencia policial.

