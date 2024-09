Hombre lleva 22 días desaparecido y familia teme que caso se relacione a mortal accidente de piloto tico

Aurelio Guerra Venegas de 33 años (oij)

Una familia tiene tres semanas de no vivir en paz por la desaparición de Aurelio Guerra Venegas, de 33 años.

Como si ya el hecho no fuera angustiante, ahora trascendió que el caso de Guerra, aparentemente, estaría ligado al mortal accidente de un piloto tico.

Paola Cantillano, nuera de Aurelio, nos contó que interpusieron la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de hecho, la Policía Judicial compartió la foto de él en redes, pero asegura que nadie les dice nada.

Guerra fue visto por última vez el 28 de agosto de este año en Guatuso, en San Isidro de El Guarco, en Cartago, sus familiares pusieron la denuncia el 31 de agosto ya que perdieron toda comunicación con él, situación que no era normal porque siempre pasaba al pendiente de la familia.

“Él nos dijo que iba para Guanacaste a trabajar el 29 de agosto y no volvió a aparecer, cuando él se iba a ir nos dijo: ‘mentira, voy para Colombia’, pero como él es charlatán y le gusta vacilar, no le creímos, pero la verdad estamos demasiado preocupados por él, pero ahora no sabemos si está en Costa Rica, en Colombia o si le hicieron algo”, comentó Cantillano.

Aurelio no tiene pasaporte y por eso su familia no cree que saliera del país. Él es papá de cinco hijos y se gana la vida trabajando en un taller mecánico, pero, aparentemente, quería encontrar otro trabajito para estar un poquito mejor económicamente.

“El celular ni siquiera timbra, lo manda al buzón de voz, no suena, mi suegro no tenía ninguna razón para irse a Colombia, él alistó las cosas y solo sabemos que se fue, lo hemos buscado, hemos pegado fotos en todo lado y nada que aparece, mi suegra está muy mal, el OIJ está investigando”, añadió.

La joven asegura que a su suegra le han enviado mensajes en que los que le dicen que su esposo se fue con el piloto tico Erick Carballo, que averigue porque los vieron irse juntos.

La Teja consultó al OIJ sobre esta desaparición, sin embargo, estamos a la espera de que nos den una respuesta.

Piloto

La muerte del piloto costarricense Erick Carballo, de 28 años, trascendió el sábado 30 de agosto.

El accidente aparentemente ocurrió en Guatemala cuando él realizaba un vuelo de Honduras hacia México y la nave cayó luego de ser desestabilizada por el viento.

Lo datos que han trascendido sobre el accidente son pocos, la noticia de su muerte fue confirmada en redes sociales por su papá Erick Carballo.

“Hoy domingo 1 de setiembre con el corazón destrozado y lágrimas en mis ojos quiero agradecer a las miles de personas que, de una u otra forma, nos han expresado su solidaridad en este trágico episodio de nuestras vidas. Como cabeza de la familia Carballo Rivera y mis hijos Carballo Badilla, y a nombre de mi esposa Marieth Rivera Aguirre, les externo este gran dolor que vino a acompañarnos, no sé durante cuánto tiempo, pero con la ayuda de Dios, únicamente, lograremos sacar de nuestros corazones.

Erick Carballo, piloto costarricense, falleció en accidente aéreo. (Foto: tomada de redes sociales)

“Cuando uno de ustedes se nos arrima a darnos una palabra o un abrazo, sentimos como las cadenas que nos atan al sufrimiento se desmoronan una a una. Darles las infinitas gracias a todos por su apoyo, y decirles que nuestro padre celestial se los recompensará en su tiempo”, compartió don Erick el día que trascendió el accidente de su hijo.

Erick era un piloto que se destacaba en el extranjero, era oriundo de Chacarita, en Puntarenas. Años atrás abrió el Air Show Challenger en la Perla del Pacífico.

De momento no hay detalles oficiales del accidente ni en páginas de noticias de otros países, además, Aviación Civil no tiene reportes sobre ningún accidente aéreo en países vecinos donde falleciera un tico o de una nave con matrícula tica involucrada.

Hasta el momento los familiares de Erick no se han referido a lo ocurrido.

La familia de Aurelio, mientras tanto, solo pide al cielo poder saber qué fue lo que ocurrió con él y que aparezca sano y salvo. Si usted lo ha visto o sabe algo, llame al 800-8000645 del OIJ.