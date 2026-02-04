Hombre logra escapar de ataque armado que dejó tres fallecidos en Paso Ancho

Un hombre logró escapar con vida del ataque armado que la madrugada de este miércoles dejó tres fallecidos en Paso Ancho de San José luego de que los agresores abrieran fuego contra un grupo que se encontraba conversando en una acera.

Los hechos se dieron cerca de la plaza de deportes de la comunidad, a las 5:23 de la madrugada, cuando varias personas esperaban el bus.

De acuerdo con información preliminar, cuando los hombres armados, quienes se desplazaban en motocicleta, comenzaron a disparar, el sobreviviente reaccionó de inmediato y corrió, lo que le permitió ponerse a salvo y evitar ser asesinado.

Tres hombres fueron asesinados en Paso Ancho uno se salvó porque salió corriendo. Foto Comunidad Waze CR (Cortesía/cortesía)

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:23 a. m. y desplazó al sitio una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas. A la llegada del personal de emergencia, fueron ubicados tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, tendidos en la vía pública.

Tras la valoración, los cruzrojistas confirmaron que los tres hombres se encontraban sin signos vitales, por lo que no fue posible su traslado a un centro médico.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encuentran el sitio, realizando el levantamiento de los cuerpos e iniciando con las primeras investigaciones para dar, así como dar con los responsables del triple homicidio.