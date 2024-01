Hombre muere en trágico accidente contra puente en el que baranda atravesó por completo el carro

El choque fue tan violento que la baranda atravesó por completo el carro. Foto cortesía.

Un trágico accidente ocurrió la mañana de este domingo en Paquera de Puntarenas, pues un hombre falleció tras ser golpeado por la baranda metálica de un puente que atravesó por completo el carro en el que viajaba.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, identificó al ahora fallecido como un hombre de apellido Martí, de 44 años, quien falleció sobre la calle a pocos metros del vehículos.

Las autoridades judiciales informaron que el mortal accidente ocurrió pasadas las 3 a. m. de este domingo 21 de enero en Paquera, específicamente en el puente sobre el río Fruta de Pan.

“De acuerdo con el reporte preliminar, aparentemente el ahora fallecido viajaba en un vehículo 4x4 con otro hombre y por razones que se mantienen en investigación el carro chocó contra la baranda del puente, la cual atravesó el vehículo impactando a Martí, quien salió expulsado a la carretera”, detalló el OIJ.

Pocos minutos después del accidente un grupo de paramédicos se presentó a la escena, sin embargo, ya no había nada que hacer por el hombre, quien falleció de forma inmediata. El otro ocupante del carro, al parecer, solo sufrió golpes leves en el accidente.

En un video que circula en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los familiares del ahora fallecido, se observa el cuerpo de Martí sobre la carretera y de fondo se escucha a un hombre llorando y diciendo: “No, ¿por qué no fui yo? (...) este mae no puede estar muerto”, al parecer, este sería quien viajaba con él en el carro.