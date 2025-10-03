Hombre muere maniatado dentro de iglesia en San Sebastián tras recibir brutal golpiza

El hombre recibió la brutal paliza tras caer dentro de la iglesia. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

Una iglesia ubicada en San Sebastián, en la provincia de San José, se convirtió en el escenario de un aterrador crimen, pues dentro de esta un hombre perdió la vida tras ser víctima de una brutal golpiza.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el ahora fallecido, al parecer, fue amarrado de manos y pies; además, también habría recibido una puñalada.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este jueves específicamente en el interior de una iglesia ubicada en Jardines de Cascajal.

De acuerdo con el OIJ, el ahora fallecido fue identificado como un hombre apellidado Bustillo, de 35 años. De momento, no se tiene clara la causa exacta de su muerte.

Según la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, los hechos ocurrieron cuando Bustillo y otro hombre, aún no identificado, por razones que se están investigando, se encontraban caminando por el techo de la iglesia.

En un momento dado, ambos hombres atravesaron el techo y cayeron en el interior de la iglesia, donde se encontraban varias personas.

“Supuestamente, dentro de la iglesia se encontraban varias personas, las cuales arremeten en contra de estos dos hombres. Uno de ellos logró huir, mientras que el ahora fallecido recibió varios golpes por parte de esas personas y aparentemente también fue amarrado de manos y pies. Se presume que este también presentaba una herida por arma blanca”, detalló el OIJ.

A raíz de esta situación, las autoridades fueron alertadas y a su llegada el personal de la Cruz Roja declaró al hombre sin signos vitales.

“De momento, el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer los hechos y cabe señalar que hasta el momento, no hay personas detenidas”, indicó el OIJ.

Una fuente policial cercana al caso le indicó a La Teja que estos dos hombres no tenían intensión de meterse a la iglesia, más bien, en apariencia, andaban merodeando un local comercial, al que pretendían llegar a través de los techos.