Hombre muere tras ataque armado en Colima de Tibás

Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza la tarde de este viernes en Colima de Tibás, en San José.

El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en Tibás. (Cruz Roja/Cortesía)

Según la información preliminar, el mortal ataque ocurrió en vía pública y a la víctima le dispararon varias veces. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas relacionadas con este hecho, aunque se mantiene un operativo en la zona. La identidad del fallecido no ha sido confirmada.

La Policía mantiene custodia de la escena, mientras que el caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).