Hombre muere tras recibir disparo en Carrandí, Limón

El hombre fue asesinato en Carrandí de Matina

Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la noche de este lunes tras recibir un disparo en la localidad de Carrandí, en Matina, Limón.

Según información preliminar de la Cruz Roja, el suceso ocurrió alrededor de las 7:46 p. m. del lunes y la víctima fue atendida por una unidad básica, que lo encontró sin signos vitales.

Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue asesinado de un balazo. Foto: Cruz Roja Costarricense

Al parecer, los vecinos escucharon varios balazos y encontraron el cuerpo del hombre tirado en la calle.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del fallecido.

