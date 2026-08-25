Sucesos

Hombre muere tras recibir fuerte golpe en la cabeza durante aparente riña en Barranca

Herido fue trasladado en vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria donde falleció pese a la atención médica

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Por Silvia Coto
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Un murió luego de resultar gravemente herido durante una aparente riña ocurrida en barrio Juanito Mora, en Barranca de Puntarenas.

El fallecido era de apellido Alcocer, de 45 años,

El hombre murió luego de ingresar al Hospital Monseñor Sanabria. Foto: Ilustrativa, archivo (Andrés Garita, corresponsal GN)

El reporte ingresó a las autoridades a eso de las 6 p. m. de este lunes.

Según información preliminar, por razones que todavía se desconocen y son investigadas, se dio una pelea en la calle.

En medio del altercado, Alcocer aparentemente recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que no fue detallado por los agentes, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Tras resultar herido, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Monseñor Sanabria, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos fue declarado fallecido.

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El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar con precisión las causas de muerte.

De momento, no se reportan personas detenidas por este caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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