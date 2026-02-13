Hombre permanece desaparecido tras vuelco de lancha en Bebedero de Cañas

Un hombre desapareció luego de un accidente acuático ocurrido la noche del jueves en el sector de Bebedero de Cañas, en Guanacaste.

El incidente se registró aproximadamente a las 7:20 p. m., cuando dos hombres que viajaban en una lancha sufrieron un percance por razones que aún no han sido detalladas por las autoridades.

Según el reporte preliminar, uno de los ocupantes logró salir del agua por sus propios medios; sin embargo, el segundo hombre no fue ubicado y desde entonces se mantiene como desaparecido.

Las autoridades buscan al hombre desaparecido (Cortesía/Cortesía)

Las declaraciones fueron brindadas por Eduardo Durán, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, quien confirmó que tras recibirse la alerta se activó de inmediato el protocolo de respuesta en la zona.

Según explicó Durán, personal de emergencia fue despachado al lugar para iniciar las labores de búsqueda en el área donde ocurrió el accidente.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados durante varias horas, durante la noche no se obtuvieron resultados positivos.

El coordinador operativo regional detalló que este viernes en la mañana se retomaron los trabajos con más recursos.

Al operativo se incorporaron equipos especializados, drones para rastreo aéreo y personal que realiza recorridos en lancha por distintos puntos del sector, con el objetivo de ubicar a la persona desaparecida lo antes posible.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa.