Hombre pierde su hogar en incendio y lo que le pasó por tratar de sobrevivir es desgarrador

Un incendio arrasó con la vivienda de un hombre, quien además sufrió graves quemaduras al intentar ponerse a salvo.

Al parecer se trataría de un adulto mayor, según los primeros reportes de las autoridades.

LEA MÁS: Funcionario del ICE se lanzó a infernal incendio y se convirtió en héroe anónimo de tragedia histórica

La Cruz Roja informó que la víctima sufrió quemaduras en más de un 90% (Bomberos/Bomberos)

La lamentable situación fue alertada a las 2 a. m. de este domingo 24 de agosto, en el precario Corina Rodríguez, en San Felipe de Alajuelita.

“Se informa de persona con quemaduras por fuego directo, en escena un hombre adulto mayor con quemaduras en más del 90%, se traslada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, señalaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Este era el sueño de mamá que murió junto con sus pequeños hijos en trágico incendio

Los bomberos confirmaron que la alerta les ingresó, pero al llegar las llamas había sido controladas por los lugareños.

LEA MÁS: Incendio en San Juan: Kendall, el mayor de los hermanitos tenía un sueño muy claro que el fuego truncó