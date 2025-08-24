Sucesos

Hombre pierde su hogar en incendio y lo que le pasó por tratar de sobrevivir es desgarrador

La Cruz Roja informó que la víctima sufrió quemaduras en más de un 90%

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un incendio arrasó con la vivienda de un hombre, quien además sufrió graves quemaduras al intentar ponerse a salvo.

Al parecer se trataría de un adulto mayor, según los primeros reportes de las autoridades.

LEA MÁS: Funcionario del ICE se lanzó a infernal incendio y se convirtió en héroe anónimo de tragedia histórica

Fuego arrasó con 17 viviendas en Guararí.
La Cruz Roja informó que la víctima sufrió quemaduras en más de un 90% (Bomberos/Bomberos)

La lamentable situación fue alertada a las 2 a. m. de este domingo 24 de agosto, en el precario Corina Rodríguez, en San Felipe de Alajuelita.

“Se informa de persona con quemaduras por fuego directo, en escena un hombre adulto mayor con quemaduras en más del 90%, se traslada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, señalaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Este era el sueño de mamá que murió junto con sus pequeños hijos en trágico incendio

Los bomberos confirmaron que la alerta les ingresó, pero al llegar las llamas había sido controladas por los lugareños.

LEA MÁS: Incendio en San Juan: Kendall, el mayor de los hermanitos tenía un sueño muy claro que el fuego truncó

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IncendioAlajuelitaquemaduras
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.