Hombre que casi muere atropellado por chofer que se fugó: “No siento coraje, sino decepción”

Tras el accidente, Ortega estuvo internado varios días en el hospital del Trauma. Foto: Roberto Ortega.

Roberto Ortega, de 41 años, casi pierde la vida al ser atropellado por un conductor que manejaba contravía y que luego del hecho se dio a la fuga, como si nada hubiera pasado.

Más que sentir coraje u odio hacia esa persona, Ortega dijo que se siente decepcionado, pues ya han pasado dos meses desde el atropello y a la fecha no ha recibido ni siquiera una llamada de parte de ese chofer para preguntarle cómo sigue.

“Poniéndome en los zapatos de ellos (el conductor y su pareja, que sería la dueña del carro), pienso que pudieron sufrir un shock o algo así, que les pudo durar unos días, pero dos meses no, yo siento que ya eso no es por el shock, sino que es irresponsabilidad, así lo veo yo.

“Esa persona dejó ahí tirado a un papá, a un hijo, a un esposo, a un amigo, y siguió como si nada. Vieras que no siento coraje, sino como una decepción”, le dijo a La Teja.

“Ahora veo la vida de otra forma, pienso que hay que disfrutar lo que uno está haciendo hoy, porque mañana no sabe si se podrá”. — Roberto Ortega

El accidente que por poco le cuesta la vida a Roberto ocurrió el pasado 15 de julio en barrio Fátima de Guadalupe, cerca del Novacentro, entre el cruce de Goicoechea y Moravia, a las 5:50 p.m., cuando él se dirigía a una ferretería.

Recuperación va despacio

Ortega contó que hace poco más de un mes fue operado de su mano izquierda y del pie derecho, y aunque todo salió bien, aún queda mucho por delante para que pueda caminar como lo hacía antes del atropello.

“Me fracturaron el radio de la muñeca izquierda y la tibia y el peroné de la piernas derecha, entonces ahí tengo placas y tornillos por todo lado. Ahorita no puedo apoyar el pie completamente, ahí ando con muletas”.

Pese a esa situación, no le hace mala cara a la vida, mas bien le está poniendo ganas al proceso de rehabilitación para dejar las muletas lo antes posible.

No ha visto el video

Atropello en barrio Fátima de Guadalupe, cerca del Novacentro. Foto: Tomada de video

El accidente del que fue víctima Ortega fue grabado por unas cámaras de seguridad y los videos circularon por varios días en redes sociales, pero Roberto confesó que a la fecha no ha querido verlos.

“En la parte psicológica aún estoy mal, entonces yo siento que si veo el video me voy a sentir peor. Yo quiero verlo cuando haya superado esto un poco, porque cuando una persona lo ve y yo veo la cara que hace me da temor, aún no he tenido el valor de verlo”, dijo.

Ortega dijo que sí conoce las identidades del conductor del carro y de su pareja, que es la dueña del vehículo, pero dijo que prefiere no entrar en detalles debido a la investigación de las autoridades.

Además, señaló que lo único que pide es que su caso no quede impune, como ha pasado en otros accidentes, pues asegura que no es justo que se conductor lo haya arrollado y que luego se haya ido como si nada.