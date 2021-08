Hombre que estrelló Porsche de William Creighton usaba casco de moto para manejarlo

El hombre que se robó y estrelló el Porsche Cayenne propiedad del empresario estadounidense William Sean Creighton Kopko usaba un casco de moto mientras lo manejaba.

Así lo confirmó David Sánchez, un estudiante y asistente legal, quien es parte de los testigos del juicio por el secuestro y el asesinato de Creighton.

El joven recordó que la noche del 24 y la madrugada del 25 de setiembre del 2018, él estaba leyendo dentro de su cuarto y usaba unos audífonos con volumen alto. De pronto, Sánchez escuchó un fuerte estruendo, a pesar de llevar los audífonos. Además sintió la vibración de las ventanas y de los muros de su vivienda.

De inmediato salió y vio que diagonal a su casa, en San Francisco de San Isidro de Heredia, habían estrellado un chuzo de carro. Esto sucedió 500 metros al norte de la plaza de deportes, en la entrada a la finca cafetalera Montealto.

Sánchez, fue el primero en llamar al 9-1-1 para pedir ayuda, ya que una persona estaba dentro del vehículo.

“Salí al corredor, el carro echaba mucho humo”, recordó el muchacho, quien para ese momento tenía 17 años.

El joven no pudo reconocer quién manejaba el automotor, ya que la persona que se bajó llevaba puesto un casco de motocicleta, solo dijo que era una persona delgada y que media alrededor de 1,80 metros. Además vestía un suéter y un pantalón. Para esa época el alumbrado de la comunidad no estaba muy bien y a pesar de que no llovía, el humo del carro no dejaba reconocer a las personas.

“Vi que la persona salió antes de que llegaran los paramédicos... estuvo unos dos minutos viendo el carro, recibió una llamada y salió corriendo”, expresó el muchacho.

El conductor corrió hacia la calle principal, donde se topó con un taxista informal y pidió que lo sacaran del sitio, este automotor lo manejaba un señor de apellido Hernández, quien también es uno de los testigos en este juicio.

Hernández declaró la tarde de este viernes y aunque tampoco reconoció a la persona que le dio el servicio, sí recordó que usaba un casco de moto.

William Sean Creighton fue secuestrado el 24 de setiembre del 2018 en Montes de Oca, luego lo asesinaron. Foto tomada del sitio web de William Sean Creighton William Sean Creighton fue secuestrado el 24 de setiembre del 2018 en Montes de Oca, luego lo asesinaron. Foto tomada del sitio web de William Sean Creighton

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, la persona que manejaba el chuzo propiedad de Creighton es un hombre de apellidos: Ford Dowman. La víctima viajaba en ese carro cuando lo secuestraron.

“Para ocultar los hechos, los sospechosos se apoderaron del carro del ofendido con el propósito de deshacerse de este. Por esa razón, se cree que Ford trasladó el vehículo hasta Heredia, donde colisionó y huyó del sitio”, señalaron en la acusación.

Junto a Ford, el Ministerio Público también acusa a un hombre como el líder del ataque de apellidos Morales Vega, de 28 años; a la mamá de él de apellidos Vega Aguirre (48 años); a la novia de Morales, de apellidos Solís Chaves (27 años); a la abuela del supuesto líder, apellidada Aguirre Leal (74 años) y a un hombre de apellidos Vega Aguirre (49), tío de Morales.

El cadáver del empresario estadounidense apareció en una tumba en Quepos. Foto cortesía El cadáver del empresario estadounidense apareció en una tumba en Quepos. Foto cortesía

También están en la lista otros seis sospechosos de apellidos Martínez Chacón, Sanabria Abarca (maestra), Sánchez Gamboa, Ford Dowman, Jirón López y Medrano Vargas (los dos últimos son tráficos).

Creighton fue secuestrado la noche del 24 de setiembre del 2018 en Montes de Oca, su cuerpo apareció en setiembre del 2019 en una tumba en Quepos.