Hombre que mató y quemó a mujer e hirió brutalmente a otra, recibió su merecido

Jonathan Zapata Gutiérrez recibió una condena de 70 años de cárcel al ser hallado responsable de dos salvajes hechos contra mujeres.

La pena se la impusieron la mañana de este viernes 20 de febrero, en el Tribunal Penal de Puntarenas.

“La Fiscalía Adjunta de Puntarenas logró acreditar la culpabilidad de un hombre acusado de matar a una mujer y de intentar asesinar a otra”, señalaron en la oficina de prensa del Ministerio Público.

El primer hecho ocurrió la mañana del 6 de enero del 2022, cuando Sonia Obando Alcocer se ejercitaba en las cercanías del Hotel Fiesta; ella corría por la ciclovía cuando Zapata le propinó siete machetazos en la cabeza y cuatro profundos cortes en la espalda que le perforaron un pulmón y un riñón. La intención del ataque fue para robarle las tenis.

LEA MÁS: Mamá deportista sufrió once machetazos en asalto: “Me hice la muerta y no me moví más”

Sonia fue llevada a tiempo al hospital y, afortunadamente, logró sobrevivir, pese a ver su vida pender de un hilo.

La segunda agresión fue contra Franciny Duarte Araya; ella lamentablemente no sobrevivió.

Sonia obando (izquierda) sobrevivió a un ataque despiadado a machetazos, Franciny Duarte Araya fue asesinada y quemada, ambas fueron atacadas por el mismo hombre en diferentes fechas. Foto: La Teja ( La Teja/La Teja)

Este segundo hecho ocurrió dos meses después, el 30 de marzo del 2022, en Juanito Mora, Barranca.

“Franciny fue abordada por Zapata bajo engaño, para ofrecerle alcohol y cigarros; sin embargo, el fin del imputado era robarle la bicicleta. Una vez que logró la sustracción del vehículo, le quitó la vida a la víctima y, a la orilla del río Barranca, quemó su cuerpo y lo redujo a restos óseos”, confirmó la Fiscalía.

LEA MÁS: Hija de 5 años de mujer asesinada, todavía pregunta cada día qué se hizo su mamita

Los restos de Franciny fueron encontrados el 13 de mayo del 2022, luego de que su familia la buscara con desesperación.

Estos casos se investigaron bajo el expediente 22-000027-061-PE.

Detenido sospechoso de violar a dos extranjeras en Manuel Antonio de Quepos. Foto OIJ.

Otra condena encima

Zapata Gutiérrez ya contaba con otra condena de 34 años, por agredir sexualmente y robar a dos extranjeras en Quepos.

Según la Fiscalía de Puntarenas, una vez que el imputado cometió los delitos en contra de Sonia y Franciny, se fue a vivir a Quepos y, en mayo del 2022, cometió los nuevos hechos.

El hombre fue detenido y enfrentó un debate en agosto del 2023, donde se le declaró culpable y se le impuso la sentencia.