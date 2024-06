Hombre que murió por defender a exnovia era como un papá para sus sobrinos

Juan Carlos Carrillo Chavarría, fue asesinado de un balazo en el pecho la noche del sábado. Foto Facebook.

Juan Carlos Carrillo Chavarría, el hombre que fue víctima de un atroz asesinado por defender a su exnovia en medio de una discusión, era un verdadero padre para su sobrino de 10 años, pues se encargó de lo más importante, que al niño nunca le faltara cariño y atención.

Así lo contó a La Teja Ana Patricia Carrillo, hermana de Juan Carlos, quien dijo que su hermano siempre fue una persona muy especial para ella y su familia, especialmente para sus tres hijos.

“Él compartía mucho con mis hijos, los llevaba al parque, siempre fue muy cariñoso con ellos. Yo tengo un hijo de 10 años que siempre fue muy apegado a él, porque en mi hermano encontró ese cariño paterno que su papá no le daba. Con mis dos hijas también siempre fue muy cariñoso, por lo que me queda un bonito recuerdo, tanto para mí como para mis hijos”, dijo Carrillo.

La vida de Juan Carlos, de 37 años, llegó a su fin de forma trágica la noche del sábado 15 de junio, cuando se encontraba caminando junto a su expareja, cuya identidad no se dio a conocer, por la comunidad conocida como La Sole de Cariari, en Pococí de Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a ese lugar llegó un carro en el que viajaban un hombre y una mujer, al parecer, esta última empezó a discutir con la exnovia de Carrillo.

“Aparentemente, el ahora fallecido intervino en la situación y es en ese momento en que, en apariencia, se bajó el otro sujeto del vehículo y le disparó en una ocasión, impactándolo en el pecho y luego se dieron a la fuga”, añadió la Policía Judicial.

Hermana recibió la peor noticia

Ana Patricia recibió la terrible noticia sobre la muerte de su hermano de la peor forma.

“Estaba durmiendo en la casa y en eso llegó otro de mis hermanos, como a las 12:30 a. m., y me tocó la ventana, me despertó y me dijo lo que había pasado, en el momento yo no lo creí, porque fue una noticia que me dijo así, nada más, luego llamé a una vecina del grupo de seguridad comunitaria y ya ella me empezó a mandarme fotos”.

Los hechos se dieron cuando Carrillo caminaba junto a su exnovia por una calle. Foto cortesía.

Tras el ataque que le costó la vida a Juan Carlos, personas inescrupulosas empezaron a comentar que se había tratado de un hecho de sicariato, pero su hermana confirmó que la versión que maneja el OIJ es la correcta, y que su hermano simplemente fue asesinado por tratar de hacer una buena acción.

“Dicen que el sábado a él lo vieron en un bar en Cariari junto a esa mujer (expareja) y que en horas de la noche se fueron porque ella vivía en La Sole. A lo que cuentan y a lo que me dijeron a mi, la mujer esa se había peleado con otra y en medio de la discusión el marido de la otra mujer le disparó a mi hermano en el pecho”.

“Él no tenía nada que ver con eso, pero por defenderla a ella le hicieron eso”. — Ana Patricia Carrillo, hermana de Juan Carlos.

Hasta el momento las autoridades no han detenido a ninguna persona, pero, al parecer, ya tendrían identificada a la pareja involucrada con el hecho.

Un hombre muy trabajador

Según Carrillo, la muerte de Juan Carlos tomó sorpresa a muchos, pues él era una persona que no tenía ningún vicio y más bien le huía a los problemas.

“Él era una persona humilde y trabajadora, no le hacía daño a nadie, no estaba metido en drogas ni nada de eso, siempre fue un hombre muy honrado y trabajador, conmigo siempre fue muy bueno”, recordó.

La mujer contó Juan Carlos era muy conocido en Pococí y en varios lugares de Limón, pues desde hace muchos años se dedicaba a trabajar en aserraderos y bananeras de la zona.

“Él vivía en la casa conmigo, pero siempre viajaba a todos lados a trabajar. Siempre trabajó en aserraderos como operario y cuando la temporada estaba muy baja trabajaba en bananeras, pero más que todo lo de él era en los aserraderos”, detalló Carrillo.

Ana Patricia dijo que la última vez que su hermano llegó a su casa fue hace unos ochos días, lamentablemente ella no pudo verlo, aunque aseguró que siempre guardará los bonitos recuerdos que le dejó.

La familia de Juan Carlos necesita de mucha ayuda para darle el último adiós, por lo que cualquier donación será bienvenida. Si usted desea aportar un granito de arena a la causa puede contactar a Ana Patricia al teléfono 7166-7772, el cual cuenta son Sinpe Móvil a su nombre.