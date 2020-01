“En el tiempo de recuperación no me quedé en la casa, la vida me quitó una pierna, no las ganas de vivir, perdí una pierna pero gané mucho, hoy camino, bailo salsa y doy gracias por todo, yo en el tiempo de recuperación no quería ver tristes a mis papás y por eso me motivé mucho, no puedo decir que no he pasado por momentos duros o difíciles, pero vivo a gusto y a plenitud, la única diferencia es que ahora duro más para hacer las cosas, porque tengo que ponerme y quitarme la prótesis”, contó el valiente hombre.