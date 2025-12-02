Hombre que se fugó de la cárcel fue detenido mientras intentaba asaltar a chofer de bus

Un hombre que se fugó de la cárcel fue detenido cuando, presuntamente, intentaba asaltar a un chofer de bus en Heredia.

Los hechos ocurrieron en Ulloa de Heredia, cerca del Colegio Castella.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el chofer realizaba maniobras para revisar la unidad, que estaba varada en vía pública, cuando un hombre se le acercó y, al parecer, con cuchillo en mano, intentó despojarlo de sus pertenencias.

Un prófugo fue detenido mientras intentaba asaltar a un chofer de bus. Foto: MSP (Cortesía/Cortesía)

Personas que estaban en el sitio auxiliaron al conductor y retuvieron al sospechoso mientras alertaban al 9-1-1. Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al lugar y detuvieron al hombre, identificado como de apellido Garita.

Durante el proceso de verificación, la Policía Penitenciaria confirmó que el sospechoso coincidía con un prófugo del Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, en Alajuela.

El hombre fue puesto de inmediato a la orden de las autoridades penitenciarias y lo llevaron de vuelta a prisión; además, ahora tendrá que enfrentar un nuevo delito.