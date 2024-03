Hombre reportado como desaparecido fue atado y asesinado de un golpe en casa ajena

Guillermo Chinchilla Vega, de 76 años, fue reportado como desaparecido ante el OIJ y lamentablemente se convirtió en víctima de un asesinato.

Este caso lo investigan los agentes de Homicidios, luego de que este sábado 23 de marzo, a las 2:10 p.m., la Fuerza Pública recibiera el reporte de que en una casa en Lomas de Ayarco, Curridabat, notaban una situación extraña.

“Vecinos dan aviso a las autoridades de que en esta vivienda se estaba dando algún tipo de actividad sospechosa, por lo que se presentan al lugar a verificar y hacen el hallazgo.

“La víctima de apellido Chinchilla, de 76 años, se encontraba maniatada y presentaba una herida a nivel de su cabeza producto de un golpe con algún objeto contuso”, afirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Guillermo Chinchilla Vega, de 76 años, fue visto por última vez el viernes 22 de marzo 2024 en Cartago. Foto: OIJ

La casa en la que apareció no es de la víctima, agregaron los agentes judiciales. Al parecer es propiedad de una tercera persona, que ahora forma parte de la investigación para esclarecer por qué el fallecido estaba allí.

Las autoridades le hicieron la autopsia para determinar si tenía otras lesiones y evidencias que los lleven hasta los sospechosos.

“El caso se encuentra en investigación para dar con los sospechosos”, señalaron.

Guillermo tenía cuatro hijos, todos adultos, su desaparición trascendió el viernes 22 de marzo del 2024, en San Juan de La Unión de Cartago.

El señor estaba casado con una joven, de 28 años.

Versiones no oficiales señalan que le robaron un carro, no obstante, el OIJ no ha dado información sobre eso.