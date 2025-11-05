Hombre resulta herido de gravedad al ser atropellado por tráiler frente a Walmart de San Sebastián

Un horrible accidente de tránsito ocurrido frente a un reconocido supermercado en San José estuvo a punto de cobrar la vida de un hombre la tarde de este miércoles.

Se trató de un peatón que quedó prensado debajo de un tráiler tras haber sido atropellado por este. El terrible incidente ocurrió a eso de las 2:18 p.m. en San Sebastián, San José, justo frente al supermercado Walmart.

La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, quienes movilizaron una gran cantidad de recursos al sitio.

El trágico accidente ocurrió frente al Walmart de San Sebastián. Foto ANI. (ANI/El trágico accidente ocurrió frente al Walmart de San Sebastián. Foto ANI.)

El Cuerpo de Bomberos informó que, afortunadamente, el hombre fue rescatado con vida, pero tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico, pues se encontraba en condición crítica.

De momento, las autoridades no han brindado una versión preliminar sobre cómo habrían ocurrido los hechos.