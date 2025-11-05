Sucesos

Hombre resulta herido de gravedad al ser atropellado por tráiler frente a Walmart de San Sebastián

El accidente fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz

Por Adrián Galeano Calvo

Un horrible accidente de tránsito ocurrido frente a un reconocido supermercado en San José estuvo a punto de cobrar la vida de un hombre la tarde de este miércoles.

Se trató de un peatón que quedó prensado debajo de un tráiler tras haber sido atropellado por este. El terrible incidente ocurrió a eso de las 2:18 p.m. en San Sebastián, San José, justo frente al supermercado Walmart.

La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, quienes movilizaron una gran cantidad de recursos al sitio.

El trágico accidente ocurrió frente al Walmart de San Sebastián. Foto ANI.
El Cuerpo de Bomberos informó que, afortunadamente, el hombre fue rescatado con vida, pero tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico, pues se encontraba en condición crítica.

De momento, las autoridades no han brindado una versión preliminar sobre cómo habrían ocurrido los hechos.

Atropellado tráiler San Sebastián
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

