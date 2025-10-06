Hombre resulta herido de gravedad tras ser atropellado por bus en el centro de San José

El hombre fue atropellado por el bus en el distrito Hospital. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre, cuya identidad no trascendió, está luchando por su vida tras ser víctima de un horrible accidente de tránsito ocurrido en el centro de San José.

Según el reporte de la Benemérita, el incidente se dio a eso de las 9:30 p.m. de este domingo en el distrito Hospital de San José, lugar desde donde se dio la alerta sobre un atropello.

De acuerdo con la Cruz Roja, en el sitio el personal atendió a un hombre que había sido atropellado por un bus.

“En el lugar un hombre es estabilizado por personal paramédico de Cruz Roja y posteriormente es trasladado por unidad ambulancia del Cuerpo de Bomberos en condición crítica”, detalló la Cruz Roja.

Se habla de que el hombre habría sido atropellado cuando trató de cruzar una calle, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Heridos por choque en moto

Horas antes, los cuerpos de emergencia atendieron otro accidente de tránsito, esta vez en el sector de Mercedes de Atenas, Alajuela.

El hecho se dio a las 6:15 p.m. de este domingo, cuando recibieron la alerta de un choque entre un carro y una motocicleta.

“Se abordan dos pacientes, un hombre de 24 años, en condición crítica, y un segundo hombre de 35 años, en condición urgente”, informó Cruz Roja.

Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela.