Hombre señalado por tener en cautiverio a esposa e hijos da su versión de los hechos

Una mujer y sus dos hijos estuvieron cautivos en una casa durante dos años (MSP/MSP)

El hombre apellidado Bond, quien fue señalado por el Ministerio de Seguridad Pública por mantener en cautiverio a su pareja y a sus dos hijos, dio a conocer su versión de los hechos.

En comunicado enviado este lunes la Fuerza Pública indicó que, en apariencia, Bond habría mantenido a su familia retenida dentro de su casa, en La Unión de Cartago, durante dos años; sin embargo, en entrevista con La Teja el hombre aseguró que nada de eso es cierto.

Bond fue claro al decir que él nunca ha privado de libertad a su pareja, de 34 años, y a sus dos hijos, de 6 y 3 años, y aseguró que todo eso fue inventado por la madre de los menores.

“Mi expareja es hondureña, nosotros ya veníamos con problemas desde hace tiempo, estábamos en la misma casa, pero separados. Ella quería irse a Honduras y quería que yo le firmara la autorización a los niños para sair del país, le dije que no, pues en alguna oportunidad ella me había dicho que si se iba para Honduras nunca más los iba a volver a ver”, contó Bond.

El hombre dijo que fue a raíz de esa negativa que su pareja habría inventado que él los mantenía en cautiverio dentro de su propia casa.

“Ella procedió a decir que yo la tenía secuestrada, que yo la tenía encerrada en un cuarto con escasos alimentos y todo, cosa que no es verdad”, detalló.

Cuenta con pruebas

Bond explicó que cuenta con varias pruebas para defender su inocencia, además señaló que sus vecinos pueden dar fe de que no existe tal situación de cautiverio.

“Voy a dar dos pruebas muy pesadas, una es que el día que vinieron las autoridades, que fue el miércoles pasado, yo no me encontraba en la casa y al tocar el portón ella fue la que les abrió y eso consta en la actas policiales.

“Yo llegué veinte o treinta minutos después, venía de recoger a mi hijo mayor del colegio, y cuando llegué a mi casa me la encuentro a ella en el portón conversando con ellos, entonces no hay tal privación de libertad o que no podía salir”, contó.

También señaló que su pareja siempre ha contado con teléfono celular, por lo que mantiene constante comunicación con su famiia en Honduras y hasta con él.

“Yo tengo infinidad de mensajes, por ejemplo, estando en el supermercado ella me escribe ‘traeme tal cosa’ o así, entonces no estaba incomunicada”.

Bond también mencionó que cuenta con una prueba que muestra que él y su familia hasta salían a pasear juntos.

“Por otra parte hay una publicidad que sacó en diciembre el Parque de Diversiones y vea que casualidad, nosotros aparecemos en esa publicidad, entonces no hay tal de que ella no salía”.

Este lunes el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el caso, en el que también participaron funcionarios del Pani.

“En la inspección se comprobó que la familia estaba compuesta por una mujer y sus dos hijos menores, de tres y seis años de edad. Según el informe preliminar, los niños se encontraban sometidos a severas restricciones, encerrados en un dormitorio sin acceso a teléfonos y con una cantidad limitada de alimentos”, detalló la Fuerza Pública.