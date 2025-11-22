Hombre sobrevive a mordedura de serpiente gracias a histórico procedimiento de la Cruz Roja

La Cruz Roja aplicó por primera vez suero antiofídico a un hombre mordido por una serpiente venenosa.

Este suero siempre lo aplican en los centros médicos, pero los paramédicos se lo pusieron a la víctima atacada en una zona indígena en Talamanca, con el fin de salvarle la vida y detener los daños y dolores que provocó la mordedura.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, señaló sobre este logro para la Benemérita.

“Con suero antiofídico o antiveneno, brindado por un acuerdo con el Instituto Clodomiro Picado y bajo el auspicio del Ministerio de Salud, y lo que se considera un hito histórico en la salud pública de este país, nuestro personal logra aplicar las primeras dosis de este medicamento para mitigar los efectos del envenenamiento por serpiente”, señaló Molina.

A este hombre lo atendieron durante la intervención de una mamá de 25 años que dio a luz en la casa; el bebé se encuentra bien; sin embargo, ella se complicó al no poder expulsar la placenta.

“Posteriormente se logró coordinar un vuelo humanitario para la extracción de la mujer, del hombre mordido por la serpiente y del niño”, dijeron en la Benemérita.