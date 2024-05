Hombres que ingresaron a página de encuentros sexuales fueron amenazados de muerte

El joven de 22 años, al parecer, era quien hacia las amenazas. Foto OIJ.

Varios hombres habrían ingresado a una página web con el fin de pactar encuentros sexuales con mujeres, pero en lugar de cumplir con sus objetivos, recibieron amenazas de muerte.

Esto debido a que, en apariencia, no se trataba de mujeres reales, sino de perfiles falsos que, supuestamente, eran manejados por un joven apellidado Arce, de 22 años, quien habría amenazado a los hombres diciéndoles que le hicieron perder su tiempo al no concretar ninguna cita.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el joven y un familiar suyo, también apellidado Arce, de 63 años, fueron detenidos la mañana de este jueves, en Tibás, como sospechosos del presunto delito de extorsión.

“La investigación inició luego de que los agentes recibieron denuncias por parte de los ofendidos, quienes en apariencia habrían ingresado a algunas páginas para obtener citas de encuentros sexuales, pero, aparentemente, como no concretaban las citas y no contrataban los servicios, posteriormente fueron contactados, vía mensajes, en los que recibían amenazas de muerte por haber hecho perder el tiempo a las personas que brindan los servicios sexuales”, detalló el OIJ.

En cuanto a la participación del hombre, de 63 años, la Policía Judicial indicó que este, en apariencia, era quien retiraba el dinero que obtenían por medio de la extorsión, pero no detallaron si el dinero lo pedían a cambio de no darle muerte a las víctimas o cambio de no revelar que estos estaban buscando servicios sexuales.

Finalmente, el OIJ detalló que contra el joven se dictaron tres meses de prisión preventiva; sobre su familiar se desconoce si se dictó alguna medida en su contra.