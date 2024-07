Homicidio de colegiala inocente apagó una celebración muy esperada por su familia

La inesperada muerte de Yenedith Adelay Bastos Bonilla, la colegiala de 16 años, víctima de un sicario que la mató dentro de su propia casa, trajo dolor y apagó una celebración que la familia esperaba disfrutar.

Este viernes 12 de julio, la hermana mayor de Yenedith, cumplió 21 años, pero ha sido el cumpleaños más triste para esta familia, que debido a lo sucedido no tiene ganas de celebrar nada.

Así lo comentó su mamá, doña Yiliana Bonilla a La Teja, al señalar que no entiende por qué le arrebataron parte de su corazón de esa manera tan brutal.

“Lo más difícil es que mi otra hija está cumpliendo 21 años este viernes y es un cumpleaños demasiado trágico, no le voy a cantar un feliz cumpleaños porque no hay nada feliz, ya no hay un feliz, esto es muy duro”, manifestó esta madre.

Yenedith Adelay Bastos Bonilla, de 16 años, víctima inocente de sicario que la mató en la propia casa de ella e hirió a sus allegados en barrio Limoncito de Limón. Foto: Yiliana Bonilla para La Teja

En medio de su tristeza, la señora manifestó que es demasiada la inseguridad y le duele saber que víctimas inocentes sean parte de las estadísticas policiales.

Durante la tarde de este viernes, los allegados de Yenedith esperan que les entreguen el cuerpo, pues desean despedirla este sábado a las 10:30 a.m., en la iglesia cristiana Portadores de su Gloria, en Limón.

El crimen que le costó la vida a esta muchacha ocurrió cerca de las 10:45 p.m., de este miércoles 10 de julio, en el barrio Limoncito de Limón, cuando ella se encontraba en el corredor de su casa disfrutando de un juego de mesa.

En la vivienda estaba su mamá, el padrastro que fue herido de bala en una pierna; la hermana quien sufrió un roce de bala en la frente y el novio de Yenedith (un menor de edad y de nacionalidad española) impactado por una bala que entró y salió por una de sus piernas.

Doña Yiliana recuerda que ella escuchó los tiros y les pidió a sus seres queridos que dejaran el corredor y entraran a la casa, pues temía que pasara algo.

En ese momento vieron que unos hombres entraron disparando en la vivienda, ya que los sicarios perseguían a un sujeto de apellido Howard, a quien mataron, momento en el que una de estas balas alcanzó mortalmente a la inocente joven y a varios de sus familiares.