Hondureño buscado por desaparición de dos ticas habría muerto en Nicaragua

El hondureño José Freddy Luna Valle buscado por las autoridades costarricenses como sospechoso por el doble homicidio de las ticas Kristel Aguilar Ortiz, de 22 años, y Nahomy Ramírez Jiménez, de 21 años, habría muerto en un accidente en Nicaragua.

Así lo están confirmando medios de comunicación hondureños y además la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Honduras llamó a una de las víctimas de este hombre, la joven Lisbany León, también hondureña.

“Hasta no ver el cuerpo y no ver fotos de él no puedo estar segura”, manifestó la muchacha a La Teja al ser consultada sobre esta noticia.

José Freddy Luna Valle habría muerto en Nicaragua. Foto: Captura de El Heraldo

Los medios de comunicación La Tribuna y El Heraldo confirman en sus redes sociales que la Interpol les confirmó sobre la muerte de Luna.

“Su fallecimiento se reportó en un sector del municipio de Chinandega, Nicaragua. Un dictamen médico-legal post mortem del Instituto de Medicina Legal de ese país, fechado 13 de abril de 2023″, informó La Tribuna.

El medio agregó que las autoridades hondureñas pidieron huellas dactilares de él para confirmar que se trata de la misma persona.

“En coordinación con la Cancillería de la República, Interpol Honduras solicitó a autoridades nicaragüenses copias de las huellas dactilares de la víctima para cotejarlas con la base de datos de los ciudadanos hondureños. El resultado del cotejamiento indica que se trata de la misma persona”, señala la información.

Por su parte, El Heraldo señala que el hondureño andaba documentos falsos, señala que su muerte habría sido accidental, pero no detalla qué tipo de accidente.

Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, están desaparecidas desde febrero. Foto: OIJ.

Kristel Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez están desaparecidas desde febrero anterior cuando salieron a una fiesta.