Horror en casa: hijo enfrenta acusación por la muerte de su propia madre

Un hombre de apellido González se enfrentará a la justicia como sospechoso de quitarle la vida a su propia madre, en un hecho ocurrido en Turrialba.

La víctima fue identificada como María Julia Dittel Dittel, de 63 años, quien se encontraba en su vivienda el 20 de febrero del 2025, cuando su hijo llegó a buscarla. Según la acusación, la mujer le permitió ingresar debido a la relación de parentesco.

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Julia Dittel fue asesinada aparentemente por su hijo. Foto: Facebook Justicia para Fernanda y Raisha (facebook/facebook)

De acuerdo con la información del Poder Judicial, el sospechoso habría aprovechado esa confianza para permanecer dentro de la casa y, en determinado momento, la atacó con la intención de matarla.

“González, aprovechando su relación de parentesco con la ofendida, logró permanecer en el inmueble. Aparentemente, con la intención de dar muerte a la mujer, la golpeó con sus puños en el rostro y luego la sujetó del cuello hasta asfixiarla, lo que provocó su fallecimiento”, indicaron.

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Robo tras el crimen

Tras cometer el hecho, el hombre habría registrado el bolso de su madre, de donde sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular, para luego huir del sitio.

Por estos hechos, los jueces del Tribunal de Turrialba escucharán a 13 testigos, entre el 21 y el 23 de abril; el sujeto es sospechoso de los delitos de femicidio en otros contextos y robo simple en perjuicio de su madre.