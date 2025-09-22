Sucesos

Horroroso accidente en la carretera General Cañas cobra una vida y genera largas presas

Una mujer sobrevivió de milagro al accidente en la carretera General Cañas, pero se encuentra en condición crítica

Por Adrián Galeano Calvo
Accidente en la ruta General Cañas, sector de Ulloa en Heredia, dejó un hombre fallecido y una mujer en condición crítica. Cruz Roja atendió con tres unidades y el paso se mantiene cerrado con desvío hacia Barreal. Fotografía:
Un hombre falleció y una mujer resultó herida de gravedad el trágico accidente en la carretera General Cañas. Foto Waze Costa Rica. (Waze Costa Rica/Cortesía)

La carretera General Cañas fue escenario de un trágico y mortal accidente de tránsito, el cual dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica.

La Cruz Roja informó que terrible incidente ocurrió a eso de las 1:56 a.m. de este lunes sobre la mencionada autopista, específicamente en el sector de Ulloa de Heredia, un kilómetro después del Real Cariari, en sentido hacia Alajuela.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, el carro en el que viajaba el ahora fallecido y la mujer se volcó tras impactar una barrera divisoria.

“En el lugar se atiende a una mujer adulta en condición crítica, la cual es trasladada al Hospital México; y un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales” detalló la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el mortal hecho, pero no se descarta que el accidente se haya dado por un exceso de velocidad.

Tras el mortal hecho, las autoridades cerraron el paso de forma completa por esa zona,lo que generó grandes presas hasta pasadas las 6 a.m. de este lunes.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

