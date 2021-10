Hospitales estudian sanciones para médico y estudiantes que asistieron a fiesta ilegal

Los estudiantes incluso le dijeron a los oficiales que en pocas horas debían ir a trabajar. Foto cortesía. Los estudiantes incluso le dijeron a los oficiales que en pocas horas debían ir a trabajar. Foto cortesía.

El hospital de Niños y el hospital México están estudiando las sanciones que podrían recibir los dos estudiantes de Medicina y el médico residente que fueron sorprendidos en una fiesta ilegal, realizada en Santa Ana, la madrugada del pasado sábado 2 de octubre.

Se trata de dos estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) de apellidos Picado y Montero, ambos de 25 años, que realizan su internado en Pediatría del Hospital de Niños; y un joven apellidado Marín, de 27 años, quien está en el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR, en la especialidad de Ginecología y Obstetricia.

[ (Video) Sorprendidos en fiesta clandestina no son médicos de la CCSS sino estudiantes de medicina ]

Douglas Montero, director del hospital México, dijo que en el caso de Marín se va abrir una investigación administrativa para determinar si sus acciones ameritan o no una sanción disciplinaria.

“La investigación tiene dos fuentes, una es de parte del posgrado de la especialidad y otra es por parte de la jefatura del hospital México, ellos tomarán la decisión de si lo sancionan o si le suspenden el posgrado.

“De momento no es motivo de cesación, porque él no está incurriendo en este momento en ningún riesgo en el hospital y no lo vamos a mandar a la casa a que se siga ganando el salario”, detalló Montero.

En cuanto a la participación de Marín en la fiesta ilegal, Montero dijo que esa actitud va en contra de todos los principios que profesa el centro médico, especialmente en tiempo de pandemia.

“Creo que un funcionario de salud, cualquiera, no solo los médicos, deberíamos ser solidarios con los demás compañeros que estamos aquí trabajando intensamente por curar a los pacientes con covid, deberíamos ser leales a la institución en su lucha para combatir el virus.

“Acciones como estas entran en contradicción con los principios y el mensaje que la institución está dando al país”, destacó Montero.

No serían recibidos

La fiesta ilegal fue realizada en una propiedad privada en El Alto de las Palomas. Foto Policía Municipal de Escazú. La fiesta ilegal fue realizada en una propiedad privada en El Alto de las Palomas. Foto Policía Municipal de Escazú.

La cosa tampoco pinta nada bien para los estudiantes Picado y Montero, pues por lo sucedido se exponen a no ser recibidos de nuevo en el hospital de Niños.

Así lo explicó Arturo Solís, supervisor de los practicantes de ese centro médico, al periódico La Nación, señalando que esa es una de las sanciones que estarían barajando.

“Probablemente no (los reciba). Yo creo que parte de las enseñanzas que uno tiene es el ‘dime con quién andas y te diré quién eres’. Se incurrió en una falta y uno no desearía que personas que tienen esos antecedentes regresen al hospital. Honestamente no”

“Por supuesto me parece muy mal (que vayan a fiestas clandestinas). No es correcto y eso constituye una falta a lo que se les ha solicitado y explicado (...) Si usted es un estudiante de Medicina, tiene que actuar consecuentemente, tanto dentro del hospital como fuera de él”, dijo.

Sumado a esto, la Ucimed también informó que abrirá una investigación sobre lo sucedido, pero no dieron a conocer las posibles sanciones que podrían recibir los estudiantes.