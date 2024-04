Humarascal por incendio forestal y charrales afecta a vecinos de Guanacaste

Incendio en playa Hermosa, Guanacaste. Foto: Facebook Guanacaste Acción TV

Los vecinos de varias comunidades de Guanacaste la han visto fea en los últimos días por el humo que provocan un incendio forestal y varios charrales.

En redes sociales algunas personas se han quejado del fuerte olor a humo, incluso otros están asustados de ver tanto fuego, pero además hay quienes se han visto afectados por ser asmáticos. Sobre todo en Liberia.

“El olor es muy fuerte, me he sentido mal, y como soy asmática me afecta mucho ese humo es una barbaridad tanto incendio”, posteó una afecta en Facebook.

Bomberos informó que están atendiendo un incendio forestal en un bosque secundario en Sardinal en Carillo en Guanacaste, la alerta la recibieron hoy a las 5:25 de la tarde, y la zona afectadas es bastante grande, siguen trabajando en ese sitio.

Pero además en Liberia los Bomberos este lunes y el domingo han atendido múltiples alertas por quemas de charral.

Hasta el momento no hay reportes de personas atendidas o trasladadas por inhalación de humo.