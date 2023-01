Humberto, hermano mayor de María Luisa Cedeño: “Nunca creí llorar tanto”

Humberto Cedeño es el hermano mayor de la doctora María Luisa y, quizás, el más cercano a ella, pues ambos compartían los mismos gustos, entre estos los caballos.

Siempre pasaban en constante comunicación, no duraban más de tres días sin hablar, así lo recordó don Humberto durante su testimonio en el juicio que se desarrolla por la atroz muerte de su hermana menor.

Desde principio a fin fue una declaración con muchas lágrimas, pese a que, asegura, ya ha derramado demasiadas.

“Nunca creí llorar tanto, casi todos los días (llora), casi siempre ando solo, y eso me duele aquí (se toca el pecho) trato de aprender a convivir con esto, pero todavía no lo logro”, afirmó el hermano mayor.

Asegura que para tratar de no recordar la falta que le hace su hermana, se pone a trabajar más.

Él recordó las veces que fueron a topes y todo lo que compartieron, entre esto viajes que hicieron a Estados Unidos, España y África.

Recordó que otro de los parecidos que tenían era que les gustaba andar solos; es decir, eran muy independientes.

Humberto se enteró de la tragedia cuando su hermano Marconi Cedeño lo llamó para avisarle.

“Marconi, mi hermano, me llamó y me dijo que había fallecido (María Luisa) eso fue todo. Después me dijo cómo había sido, no logré asimilarlo”, sostuvo que se quedó callado, como frecuentemente lo hace, aunque por dentro esté destrozado.

A Humberto le afectó no ver por última vez a su hermana, porque les recomendaron no verla en el ataúd, debido a que el cuerpo estaba muy maltratado.

Humberto Cedeño, hermano mayor de María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Jorge Castillo

Muy querida hasta el final

Humberto sostuvo que María Luisa era muy chineadora con la mamá y siempre andaba pendiente del papá y de ellos.

El homicidio de la doctora Cedeño fue descubierto el 20 de julio del 2020; justo cuando estaba en lo máximo las restricciones por la pandemia del covid-19, sin embargo, gran cantidad de personas llegaron a despedir a la doctora.

“En las iglesias solo permitían cierta cantidad de personas, pero cuando salimos de la iglesia había mucha gente afuera y después en el cementerio también, a pesar de que había mucha restricción.

“Era feo (se refiere al momento), pero tanta gente la quería”, mencionó.

Terminó diciendo que solo esperan justicia por la hermana que adoraban en la familia.

“No quiero que nadie sufra lo que yo he sufrido”, manifestó.