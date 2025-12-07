Iba por el tío y mató al sobrino: El pleito en Alajuelita que terminó en la peor desgracia navideña

Un sujeto de apellido Calderón, alias Chavo, es sospechoso del homicidio del niño Kilian Ramírez Madrigal, de apenas 9 años, quien murió al ser herido de bala mientras dormía en Alajuelita, San José. La fatal agresión ocurrió en la Navidad anterior: el pequeño murió el 25 de diciembre del 2024.

El debate iniciará el martes 9 de diciembre en el Tribunal Penal de Pavas, a partir de las 8 a. m., y está programado para que concluya el próximo jueves 11 de diciembre.

Kilian Ramírez Madrigal, de 9 años, estaba durmiendo cuando dispararon en la casa que estaba en San Felipe de Alajuelita. Foto: Autorizada y suministrada por Jessica Madrigal para La Teja

Así ocurrió la tragedia con el niño Kilian Ramírez

Calderón, al parecer, tuvo un pleito con un tío paterno del niño Kilian y luego llegó disparando a la casa en la que se encontraba el menor. Como consecuencia de esa acción, el niño resultó herido y posteriormente falleció. El pequeñito estaba durmiendo en un camarote cuando uno de los tiros lo alcanzó.

En la vivienda había otros menores que resultaron ilesos; sin embargo, el impacto emocional de perder a uno de sus familiares ha sido el dolor más grande. El balazo entró por la ventana, atravesó la cortina y llegó hasta la cabeza del niño.

El recuerdo de su mamá

Jessica Madrigal, mamá del menor, le dijo a La Teja en el 2024 que su hijo era un niño muy aplicado en el estudio, le gustaba el deporte y era portero. Los papás del niño estaban separados y habían decidido que los niños pasarían las fechas de fin de año con cada familia.

“Habíamos decidido que Navidad la pasaban con el papá y Año Nuevo conmigo. La última vez que lo vi fue el 24 de diciembre en la tarde, cuando se fueron con el papá”, recordó Jessica.