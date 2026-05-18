Identifican a dos fallecidos en choque entre motos en Carrillo

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en Palmira de Carrillo, Guanacaste, dejó como saldo dos hombres fallecidos tras la colisión entre dos motocicletas.

Los fallecidos son Freddy Segura, de 38 años, y Óscar Chinchilla, de 33 años. Foto: Filadelfia GTE Denuncia (cortesía/cortesía)

Las víctimas fueron identificadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Freddy Segura, de 38 años, y Óscar Chinchilla, de 33 años.

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Según información preliminar, cada uno viajaba en una motocicleta distinta al momento del impacto y ambos fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

Según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al llegar a la escena ubicaron las dos motocicletas involucradas en el accidente, una de ellas completamente envuelta en llamas.

Dos fallecidos en accidente de filadelfia de Carrillo (cortesía/cortesía)

Además, las autoridades detallaron que una de las víctimas presentaba quemaduras en aproximadamente un 60% de su cuerpo, producto del incendio generado tras la colisión.

Investigan causas del accidente

El caso quedó ahora bajo investigación de las autoridades judiciales, quienes deberán esclarecer cómo ocurrió el violento choque entre ambos motociclistas.

Los fallecidos son vecinos de Filadelfia de Carrillo.