Identifican a hombre asesinado de un balazo en la espalda en Cañas

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El hombre cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este martes en barrio Santa Isabel Arriba, en Cañas, Guanacaste, fue identificado por las autoridades judiciales como de apellido Ablay, de 41 años.

El hombre recibió un balazo en la espalda. (Cruz Roja)

El caso se reportó a la 1:16 a. m., cuando vecinos, al parecer, escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades.

Los oficiales se desplazaron hasta el sitio y encontraron al hombre fallecido. Al lugar también se presentaron agentes judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

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De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba un balazo en la espalda.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer lo ocurrido y determinar la dinámica del homicidio.