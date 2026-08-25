Sucesos

Identifican a hombre asesinado de un balazo en la espalda en Cañas

La víctima, de 41 años, presentaba un impacto de bala en la espalda.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Añadir La Teja como fuente preferida en

El hombre cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este martes en barrio Santa Isabel Arriba, en Cañas, Guanacaste, fue identificado por las autoridades judiciales como de apellido Ablay, de 41 años.

Cruz Roja
El hombre recibió un balazo en la espalda. (Cruz Roja)

El caso se reportó a la 1:16 a. m., cuando vecinos, al parecer, escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades.

Los oficiales se desplazaron hasta el sitio y encontraron al hombre fallecido. Al lugar también se presentaron agentes judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Familiar de embarazada asesinada sospecha que el doble crimen estaría ligado a una visita inesperada

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba un balazo en la espalda.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer lo ocurrido y determinar la dinámica del homicidio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balazo en la espaldaCañas Guanacastehombre asesinadodisparo en la espalda
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.