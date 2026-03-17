Sucesos

Identifican a hombre que murió tras caer por pendiente en Aserrí

Autoridades confirmaron identidad tras fatal accidente ocurrido en La Uruca de Aserrí

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Por Alejandra Morales

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes 16 de marzo en La Uruca de Aserrí.

Se trata de un hombre de apellido Gamboa, de 66 años, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Accidente en ruta 32
Autoridades confirmaron identidad tras fatal accidente ocurrido en La Uruca de Aserrí. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja. /Cruz Roja)

El fatal hecho ocurrió en el sector de La Uruca de Aserrí, una zona de pronunciadas pendientes. De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre viajaba solo en su vehículo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control.

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El automóvil se precipitó por una pendiente de aproximadamente 100 metros de profundidad y, producto del impacto, el conductor salió expulsado, falleciendo en el sitio.

La emergencia fue reportada a las 8:31 p. m., y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

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La Uruca de Aserríhombre muere al perder el control y caer a guindo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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