Identifican a joven asesinado durante violenta riña en Tibás

Las autoridades judiciales ya identificaron al joven que falleció tras un ataque con arma blanca ocurrido la tarde de este sábado en Tibás, San José.

La víctima fue identificada con el apellido Bermúdez, de 24 años, vecino de Colima de Tibás.

Las autoridades judiciales están investigando el crimen

Según la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 5 p. m., cuando el joven habría sostenido una riña con varios hombres. En medio del altercado, los sospechosos lo atacaron con un arma blanca y posteriormente se dieron a la fuga.

Cuando los cuerpos de socorro llegaron al sitio, Bermúdez ya no presentaba signos vitales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.