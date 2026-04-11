Identifican a joven de 29 años que fue asesinado en Tibás

Un joven de 29 años, de apellido Vallecillo, es la víctima del homicidio ocurrido la tarde de este viernes en Colima de Tibás.

El hombre fue asesinado a balazos en Tibás. (Silvia Coto)

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven se encontraba en la calle cuando, en apariencia, varios hombres a bordo de un carro en movimiento se acercaron y le dispararon.

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Las balas lo alcanzaron en la cabeza. El hombre falleció en el sitio producto de la gravedad de las heridas.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes buscan determinar el móvil para dar con los responsables.