Identifican a joven que fue acribillado en Desamparados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al joven que la noche de este domingo fue víctima de una aterradora muerte en Desamparados, San José.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trata de un hombre apellidado Ocampo, de 27 años, quien falleció a consecuencia de una violenta balacera.

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

El crimen ocurrió a eso de las 9:50 p.m. de este domingo en San Rafael Abajo de Desamparados, específicamente en el barrio Valencia.

El crimen ocurrió en barrio Valencia. Foto Comisión Seguridad San Rafael Abajo (Facebook/El crimen ocurrió en barrio Valencia. Foto Comisión Seguridad San Rafael Abajo)

De acuerdo con el OIJ, el ataque fue cometido por dos sujetos, aunque no se tiene claro si estos viajaban en motocicleta o en un carro.

LEA MÁS: Balas robaron el sueño a vecinos de Desamparados y dejaron un hombre asesinado

“Según información preliminar, al parecer, el ofendido se encontraba en vía pública cuando habría sido interceptado por dos sujetos, quienes, por razones que se desconocen, le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

El atroz crimen ha causado mucha preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que este es el segundo homicidio que ocurre en ese barrio en, aproximadamente, seis meses.

LEA MÁS: Niña de 5 años y una mujer fallecieron y un hombre está grave por fuga de gas LP

De momento, el OIJ aún no ha determinado el móvil del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.