Identifican a motociclista que murió en accidente en Circunvalación: era querido guarda de clínica

El motociclista que murió tras el accidente ocurrido en Circunvalación este sábado fue identificado como José Hernández Porras, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en la Clínica Ricardo Jiménez Núñez.

Tras confirmarse su fallecimiento, la clínica compartió un mensaje en sus redes sociales lamentando profundamente lo ocurrido y recordándolo con cariño.

“Siempre vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos el placer de conocerte”, indicaron en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de despedida y solidaridad.

Usuarios y compañeros de trabajo también expresaron su pesar, destacando la amabilidad y el trato respetuoso de Hernández.

José Hernández Porras fallecido en el accidente en Circunvalación (Cortesía/cortesía)

“Hoy nos despedimos de un hombre excepcional cuya huella quedará marcada en cada rincón de nuestro espacio de trabajo”, escribió una de las personas que comentó la publicación.

Otra usuaria recordó un breve encuentro que tuvo con él apenas un día antes del accidente.

“Ayer me dijo tan amable y educado: siéntese señora ahí… y hasta pensé ojalá todos los empleados fueran tan educados y amables. Dios lo tenga en la gloria”, compartió.

Otros mensajes: “Siempre muy atento y servicial. Dios le dé fortaleza a su familia”.

Se sospecha que el conductor del accidente en Circunvalación estaba tomado. (cortesía/cortesía)

Incluso uno de sus compañeros expresó incredulidad ante la noticia: “Ayer fue mi último día con el compañero Porras, todavía no lo creo. Paz a sus restos”.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación (cortesia/cortesia)

La muerte de Hernández Porras ha causado consternación pues el conductor trató de darse a la fuga pero ahorita está detenido y se está a la espera de conocer si iba bajo los efectos del alcohol.