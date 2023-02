Identifican a mujer que murió en violento choque entre camión y carro

Sakura Hara González. Foto Facebook

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la mujer que perdió la vida producto de una violenta colisión entre un carro y un camión en San Ramón de Alajuela.

Se trata de Sakura María Hara González, de 44 años, quien, al parecer, conducía el carro que fue colisionado en el lado izquierdo por un camión que transportaba tarimas.

Hara murió de forma inmediata producto del choque. Foto: Bomberos

Según información del Tribunal Supremo de Elecciones, Hara era vecina de San Isidro de San Ramón y madre de un joven, de 21 años.

El choque que cobró la vida de Sakura ocurrió a las 10:50 a.m., de este martes, sobre la carretera Bernardo Soto, en el cruce hacia San Ramón.

De momento, la Policía Judicial no ha brindado una versión oficial sobre cómo habría ocurrido el fatal accidente.

Las autoridades aún no han determinado cómo ocurrió el choque. Foto: Bomberos

Tras confirmarse la trágica muerte de Hara, las redes sociales se llenaron de mensajes de sus seres queridos lamentando lo que le había ocurrido.

“Hace mucho que no me impactaba tanto la muerte de alguien como hoy, nuestra generación siempre fue muy unida y hoy me doy cuenta de que aún lo seguimos estando, Sakura Hara, te fuiste antes, pero te quedas en los corazones de todos los que te conocimos”, publicó George López en Facebook.