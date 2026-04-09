Identifican a pareja asesinada en balacera en bar clandestino: mujer sería víctima colateral

Las víctimas de un doble homicidio que sacudió la madrugada de este jueves a Paso Canoas, en Corredores de Puntarenas, ya fueron identificadas; se cree que la mujer sería una víctima inocente.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Corredores identificaron al hombre asesinado; se trata de Luis Fernando Fuentes Martínez, de 33 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que la mujer fue identificada como de apellido Rojas, de 32. Ella recibió un impacto en la espalda. Según las autoridades, Rojas se perfila como una posible víctima colateral del ataque.

Luis Fernando Fuentes Martínez es una de las víctimas. Tomada de Facebook (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

El OIJ informó este jueves que los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:20 a.m., cuando varios hombres ingresaron al local.

Aparentemente, uno de ellos sacó un arma y disparó directamente contra un hombre, lo que habría desatado un intercambio de disparos en el sitio.

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En medio de la balacera, una mujer resultó herida mortalmente. Ambos fueron declarados sin signos vitales en la escena.

En el lugar se recolectaron múltiples indicios balísticos, los cuales serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para las respectivas autopsias.

El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque.