Identifican a tres jóvenes fallecidas en trágico accidente en Palmar Sur de Osa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las tres mujeres que fallecieron en el trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.

Las víctimas fueron identificadas como Serrano, de 23 años; Barrantes, de 27 años; y Torres, de 24 años.

Tres personas fallecieron por un accidente en Osa (Silvia Coto)

Según el reporte preliminar de los agentes judiciales, el accidente fue reportado a eso de las 2:20 a.m., cuando las tres jóvenes viajaban dentro de un automóvil y, por razones que aún se investigan perdieron el control del vehículo.

A raíz de esto, el carro salió de la carretera y colisionó inicialmente de costado contra un árbol y posteriormente impactó de frente contra otro árbol.

Debido a la violencia del choque, Serrano y Barrantes fallecieron en el sitio.

Por su parte, Torres fue trasladada inicialmente al Hospital Tomás Casas; sin embargo, mientras era movilizada hacia el Hospital de Pérez Zeledón, falleció.

Los cuerpos de las tres jóvenes serán remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.