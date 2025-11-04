Iglesia llora la muerte de pastora y profeta que murió con su hija por aparente fuga de gas provocada

Cindy Murillo Bonilla y su hija de 4 años fueron encontradas sin vida en su vivienda. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

La comunidad cristiana del Centro de Avivamiento Familiar vive momentos de profundo dolor tras la muerte de la pastora y profeta Cindy Elizabeth Murillo, de 39 años, y su pequeña hija Khaela, de apenas 4 años.

Ellas fueron encontradas sin vida la noche del domingo en un apartamento ubicado en calle La Esperanza, San Rafael de Alajuela.

“Lamentamos muchísimo la partida de la pastora y profeta Cindy Murillo y de su hija Khaela. Oramos por paz y consuelo a sus familiares y seres queridos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos (Salmo 116:15)”, publicó la congregación en redes sociales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, junto a los cuerpos, se halló a un hombre de apellido Chavarría, de 41 años, quien presentaba heridas con arma blanca y fue trasladado en condición delicada a un centro médico.

Según la versión preliminar, podría tratarse del principal sospechoso y se presume que intentó quitarse la vida.

De acuerdo con el informe judicial, ni la pastora ni su hija presentaban heridas visibles, por lo que no se descarta que un escape de gas LP haya provocado su muerte. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si se trató de un doble homicidio

La partida de la pastora Murillo ha generado una ola de mensajes de consternación en redes sociales.