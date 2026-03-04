Imágenes: así terminó el león de bronce del monumento de León Cortés tras choque de pick up

Cuantiosos daños sufrió el león de bronce que se ubica a un lado de la estatua de León Cortés Castro, luego del violento choque que protagonizó el conductor de un pick up contra la histórica estructura.

La parte frontal de la escultura quedó totalmente hundida, mientras que la cola del león se desprendió producto del fuerte impacto. A pesar de la magnitud del golpe, el escudo de Costa Rica, que forma parte del conjunto escultórico, permaneció intacto.

Cuantiosos daños sufrió el león de bronce de la estatua de León Cortés Castro luego del violento choque que el conductor de un pick up tuvo contra la estructura. Foto: ICODER (ICODER/ICODER)

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), como administrador público del Parque Metropolitano La Sabana, en conjunto con personal del Museo de Arte Costarricense, mantiene bajo custodia las piezas afectadas para su debido resguardo.

“Es oportuno aclarar que, por tratarse de una propiedad del Icoder, la restauración del monumento le corresponde a nuestra institución, obviamente con el apoyo técnico del Museo de Arte Costarricense y del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, si es que se requiere”, señalaron en el Icoder.

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Cultura y Juventud indicó que desde las 6:30 a. m. de este miércoles personal de la Dirección de Patrimonio atendió la situación.

“Vamos a atenderlo con el estudio técnico que hay que hacer sobre el impacto, no es un caso sencillo, dado que es una obra de un contexto escultórico de época muy importante”, señaló Rodríguez.

El ministro agregó que se presentarán las denuncias correspondientes y que se realizarán todos los trámites necesarios tras el daño ocasionado al monumento.

El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Detalles del pick up estrellado

El pick up Chevrolet Silverado involucrado en el choque contra la estatua de León Cortés Castro tenía apenas un año de fabricación, según consta en la inscripción del Registro Nacional.

El vehículo ni siquiera estaba cancelado, pues aparece a nombre de Credi Q y su valor es de bastantes millones, según datos que sorprenden de esta camioneta.

Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, confirmó que aún no se sabe la causa que provocó este accidente, el cual dejó al conductor en condición delicada.

“No sabemos qué sucedió con este conductor, ya que fue llevado al hospital. Una razón puede ser la ingesta de licor, otra el exceso de velocidad, falla mecánica o producto del cansancio, que el conductor se quedara dormido. En este caso lo que se hace es una boleta con conductor ausente”, explicó Sánchez.

El chofer no estaba porque la Cruz Roja lo llevó de urgencia al hospital.

Las boletas las pasaron al Juzgado y aquí deberán determinar las responsabilidades.

El vehículo se lo llevaron para los patios del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Millonaria Factura dejó el choque contra monumento

El choque ocurrido en Mata Redonda, San José contra los semáforos y la estatua de León Cortés Castro podría haber dejado millonarias pérdidas, de manera preliminar, se estima que superarían los $30 mil (más de ¢15 millones), una cifra que podría aumentar conforme avancen las inspecciones técnicas.

La Policía de Tránsito llegó con una grúa hasta la estatua de León Cortés Castro para retirar parte de los daños y también del pick up que se estrelló contra el monumento.

Aunque las autoridades aún no han detallado el monto total, estos al parecer podrían ser responsabilidad del conductor involucrado en el choque.

Oficiales de la Policía de Tránsito regularon el paso en todos los sentidos debido a la caída de semáforos en la zona. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Producto del accidente también hay aceite derramado. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Consecuencia del fuerte impacto los semáforos de la zona quedaron sin funcionar, debido a que el poste que tenía el control de los semáforos es uno de los afectados. Las autoridades deberán realizar una base de concreto para colocar otro poste.

Las autoridades del tránsito valoran la posibilidad de colocar semáforos aéreos en la zona, de momento se mantienen tráficos ayudando en el movimiento de los vehículos.

Choque contra estatua de León Cortés

Este aparatoso accidente de tránsito dejó a un hombre en condición crítica la madrugada de este miércoles 4 de marzo en Mata Redonda, San José.

La emergencia fue reportada a las 3:41 a. m., exactamente donde se ubica la estatua de León Cortés Castro en la Sabana. En ese punto, el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra el monumento.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El impacto provocó daños considerables tanto en la estructura de la estatua como en el automotor.

“Vehículo se salió de la vía y colisionó contra la estatua de León Cortés, se atendió un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Juan de Dios”, informaron en la Cruz Roja.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El conductor fue llevado de emergencia al centro médico, mientras las autoridades deberán determinar las causas que provocaron el choque.