Impactante caída de rayo derriba postes y causa caos en Alajuela

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en desarrollo en San Rafael de Alajuela, luego de que un rayo impactara un poste de tendido eléctrico la tarde de este jueves.

La Cruz Roja despachó varias unidades para atender la emergencia (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Según el reporte preliminar, la descarga provocó la caída de varios postes en la zona, como efecto dominó, afectando además a personas que se encontraban dentro de vehículos cercanos al sitio.

Al lugar han sido desplazadas varias unidades de rescate.

“Primer recurso en el lugar reporta 8 vehículos afectados, todos con personas dentro en condición de atrapamiento. La zona es insegura”, dijeron en la benemérita.

De momento, el incidente continúa en desarrollo y los cruzrojistas mantienen labores de valoración de la escena y atención de las personas involucradas.