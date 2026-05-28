Sucesos

Impactante caída de rayo derriba postes y causa caos en Alajuela

Cruz Roja atiende a personas afectadas que estaban dentro de vehículos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en desarrollo en San Rafael de Alajuela, luego de que un rayo impactara un poste de tendido eléctrico la tarde de este jueves.

Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago
La Cruz Roja despachó varias unidades para atender la emergencia (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Según el reporte preliminar, la descarga provocó la caída de varios postes en la zona, como efecto dominó, afectando además a personas que se encontraban dentro de vehículos cercanos al sitio.

Al lugar han sido desplazadas varias unidades de rescate.

“Primer recurso en el lugar reporta 8 vehículos afectados, todos con personas dentro en condición de atrapamiento. La zona es insegura”, dijeron en la benemérita.

De momento, el incidente continúa en desarrollo y los cruzrojistas mantienen labores de valoración de la escena y atención de las personas involucradas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
caída rayopostesalajuelacaosCruz Roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.