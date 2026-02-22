Sucesos

Impactante choque en Moín deja un muerto y una mujer herida

El accidente ocurrió a las 4:18 a.m. frente a la entrada principal de APM Terminals, en ruta 32, Moín

Por Silvia Coto

Un hombre falleció la madrugada de este domingo tras un violento choque entre un tráiler y un vehículo liviano en Limón.

El accidente se registró a las 4:18 a.m. frente al acceso principal de APM Terminals, sobre la ruta 32, en el sector de Moín.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, al lugar se desplazó una unidad para atender la colisión entre un tráiler y un carro particular.

Producto del impacto, un hombre fue declarado fallecido en el sitio, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Tony Facio, en Limón, para recibir atención médica.

Las autoridades todavía se mantienen en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

