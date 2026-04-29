Impactante video: joven se salva de milagro tras casi ser atropellada por carro volcado en Cañas

Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales ha generado gran impacto luego de captar el momento en el que una joven logra salvar su vida tras el vuelco de un vehículo que se desplazó directamente hacia ella, mientras caminaba por una calle paralela.

El hecho ocurrió en Cañas de Guanacaste,

En las imágenes se observa a la joven caminando con normalidad por la vía, cuando de repente un carro pierde el control, se vuelca y termina cayendo casi sobre ella.

Una joven se salvó de milagro en Cañas (corteísa/cortesía)

Ante la inminente situación, la joven reaccionó de inmediato y corrió hacia un costado, mientras el vehículo continúa su trayectoria descontrolada y casi encima de ella. El movimiento de la muchacha le salvó la vida.

Aunque en un primer momento se creyó que el automotor podría haberla alcanzado, el video muestra posteriormente que la joven logró ponerse a salvo e ingresar rápidamente a un taller cercano, del que sale ilesa poco después.

Por suerte, el asunto no pasó más allá del susto, aunque no ha trascendido qué pasó con el ocupante del vehículo.