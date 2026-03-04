Sucesos

Impacto devastador contra la estatua de León Cortés deja escena de destrucción y conductor crítico

Conductor de vehículo perdió el control y terminó contra histórico monumento en San José

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un aparatoso accidente de tránsito dejó a un hombre en condición crítica la madrugada de este miércoles 4 de marzo en Mata Redonda, San José.

La emergencia fue reportada a las 3:41 a. m., exactamente donde se ubica la estatua de León Cortés Castro en la Sabana. En ese punto, el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra el monumento.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja
Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

LEA MÁS: Joven papá ahogado en Jacó realizó un acto que nunca hacía para despedirse de su hija de dos años

El impacto provocó daños considerables tanto en la estructura de la estatua como en el automotor.

“Vehículo se salió de la vía y colisionó contra la estatua de León Cortés, se atendió un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Juan de Dios”, informaron en la Cruz Roja.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja
Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El conductor fue llevado de emergencia al centro médico, mientras las autoridades deberán determinar las causas que provocaron el choque.

Pasadas las 6 a. m. el vehículo seguía incrustado en la estatua.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
estatua de León Cortés Castrocarro se estrella contra estatua de León Cortés Castropick up pega contra estatua de León Cortés Castro
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.