Impacto devastador contra la estatua de León Cortés deja escena de destrucción y conductor crítico

Un aparatoso accidente de tránsito dejó a un hombre en condición crítica la madrugada de este miércoles 4 de marzo en Mata Redonda, San José.

La emergencia fue reportada a las 3:41 a. m., exactamente donde se ubica la estatua de León Cortés Castro en la Sabana. En ese punto, el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra el monumento.

Conductor de un pick up se estrella contra la estatua de León Cortés Castro en la Sabana, la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

El impacto provocó daños considerables tanto en la estructura de la estatua como en el automotor.

“Vehículo se salió de la vía y colisionó contra la estatua de León Cortés, se atendió un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Juan de Dios”, informaron en la Cruz Roja.

El conductor fue llevado de emergencia al centro médico, mientras las autoridades deberán determinar las causas que provocaron el choque.

Pasadas las 6 a. m. el vehículo seguía incrustado en la estatua.